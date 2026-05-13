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Berna aggiorna il SIN Nuovo passo avanti per la realizzazione dello svincolo di Sigirino

SDA

13.5.2026 - 12:03

Vista su Sigirino
Vista su Sigirino
archivio KEYSTONE/GAETAN BALLY

Nuovo passo in vista della realizzazione dello svincolo autostradale di Sigirino, lungo l'A2. Il Consiglio federale ha adottato oggi gli aggiornamenti e le integrazioni del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura stradale (SIN).

Keystone-SDA

13.05.2026, 12:03

Oltre al progetto ticinese, sono interessati anche il nuovo svincolo di Altdorf-Süd sull'A2, e la copertura dell'autostrada A12 a Chamblioux, nei pressi di Friburgo.

In una nota l'esecutivo precisa che i pareri espressi dai Cantoni durante la fase consultiva sono stati ampiamente tenuti in considerazione.

Il SIN, varato dal Consiglio federale nel 2018, è lo strumento principale per la pianificazione delle strade nazionali. Coordina le future opere con i progetti cantonali e comunali, garantendo nel tempo le superfici necessarie.

Costituisce inoltre un riferimento fondamentale per lo sviluppo della rete viaria nazionale.

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