Picchiato ed insultato per la posizione di un furgone ANSA

Lo chef Sergio Barzetti giovedì sera è stato aggredito a Malnate, nel suo locale a pochi chilometri dal valico del Gaggiolo, nel Varesotto.

Swisstxt

L’uomo, volto televisivo in Italia ospite di programmi RAI, stando a quanto ricostruito sarebbe stato malmenato da un uomo e una donna non nuovi a fatti simili, mentre stava caricando un furgone posteggiato vicino al suo ristorante. Lo chef, che ha riportato lesioni lievi guaribili in 7 giorni, ha presentato una formale denuncia. Non è la prima volta che ha problemi di questo genere: «sono in corso processi per stalking che mi vedono come parte offesa», dice.

Swisstxt