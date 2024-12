Ti-Press

Nelle scorse settimane sono stati arrestati in Polonia due uomini e tre donne tra i 27 e i 67 anni, tutti cittadini polacchi, sospettati di far parte di un gruppo criminale dedito alle cosiddette «chiamate shock» ai danni di anziani, anche in Ticino.

SwissTXT Swisstxt

A renderlo noto è la Polizia cantonale ticinese, al termine di una lunga operazione svolta in collaborazione con Europol e con il supporto e il coordinamento anche dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).

Secondo quanto reso noto dalle autorità ticinesi, le indagini sono nate anche a seguito dell’arresto, effettuato sempre in Polonia, di un 37enne considerato una figura di spicco del sodalizio.