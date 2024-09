Tipress Tipress

Nel solo 2023 in Ticino sono state compiute 46 truffe note come «telefonate shock» per un danno complessivo di oltre 2 milioni di franchi, alle quali vanno sommati i tentativi segnalati che sono circa 1'300.

Cifre a cui fanno da contraltare agli arresti: 12, di cui 10 in Ticino e 2 all’estero.

Per il 2024 – dopo un iniziale calo legato anche a un arresto in Polonia – le telefonate shock hanno ripreso a far rumore.

Al fine di rafforzare la collaborazione contro questa attività illecita, mercoledì a Bellinzona si sono riuniti magistrati e investigatori di vari paesi.

Si sono scambiati informazioni, traendo spunto da recenti indagini.

