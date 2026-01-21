Chiara Borelli nuova procuratrice generale sostituta.

TicinoChiara Borelli nuova procuratrice generale sostituta
21.1.2026 - 16:32
Chiara Borelli è stata nominata nuova procuratrice generale sostituta del Ministero pubblico ticinese e assumerà la direzione della Sezione dei reati di polizia.
Il Procuratore generale Andrea Pagani ha designato Chiara Borelli quale nuova procuratrice generale sostituta del Ministero pubblico ticinese. Borelli assumerà la direzione della Sezione dei reati di polizia.
In magistratura dal 2003, vanta una lunga esperienza occupandosi sia di criminalità di polizia sia di reati finanziari.
A partire dal 1° febbraio affiancherà Andrea Pagani e Andrea Maria Balerna all’interno dell’Ufficio del Procuratore generale.
La nomina è conseguente all'elezione di Moreno Capella a giudice del Tribunale d’appello, al quale il Ministero pubblico rivolge un ringraziamento per il prezioso contributo dato alla tutela della legalità e della sicurezza.