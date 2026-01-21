  1. Clienti privati
Ticino Chiara Borelli nuova procuratrice generale sostituta

Swisstxt

21.1.2026 - 16:32

Chiara Borelli nuova procuratrice generale sostituta.
Keystone

Chiara Borelli è stata nominata nuova procuratrice generale sostituta del Ministero pubblico ticinese e assumerà la direzione della Sezione dei reati di polizia.

Redazione blue News

21.01.2026, 16:32

21.01.2026, 16:56

Il Procuratore generale Andrea Pagani ha designato Chiara Borelli quale nuova procuratrice generale sostituta del Ministero pubblico ticinese. Borelli assumerà la direzione della Sezione dei reati di polizia.

In magistratura dal 2003, vanta una lunga esperienza occupandosi sia di criminalità di polizia sia di reati finanziari.

A partire dal 1° febbraio affiancherà Andrea Pagani e Andrea Maria Balerna all’interno dell’Ufficio del Procuratore generale.

La nomina è conseguente all'elezione di Moreno Capella a giudice del Tribunale d’appello, al quale il Ministero pubblico rivolge un ringraziamento per il prezioso contributo dato alla tutela della legalità e della sicurezza.

