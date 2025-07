L'ingresso di lastminute.com a Chiasso Keystone

Secondo un ex dipendente di lastminute.com, sito web attivo nel settore del turismo online, specializzato in viaggi last minute e comparazione di prezzi, nella sede di Chiasso ci sarebbero stati tagli al personale nel mese di giugno.

L'azienda ha già comunicato le sua versione, in quanto, a loro avviso, si tratterebbe di soli otto posti su 500 impiegati nell'ambito di un razionalizzazione che ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la crescita.

Dall'impresa, di proprietà dell'azienda svizzera BravoNext, fanno sapere che «al momento non sono pianificati interventi su larga scala».