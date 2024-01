Per il presunto autore delle ferite sono scattate le manette (immagine d'archivio). sda

Fatto di sangue nella notte tra sabato e domenica a Chiasso.

Poco prima della 1.30 alla Centrale comune di allarme (CECAL) è giunta una richiesta di intervento per una donna 35enne eritrea che in un appartamento di Via Bossi aveva riportato delle ferite al capo.

Parallelamente la polizia ha individuato il probabile autore delle ferite: si tratta di un 32enne cittadino eritreo domiciliato nel Mendrisiotto. Il sospettato è stato fermato verso le 4.30 a Brienz grazie alla collaborazione della polizia cantonale bernese.

La 35enne ha riportato delle ferite che hanno necessitato il suo ricovero in ospedale, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Swisstxt