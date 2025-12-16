Immagine d'archivio Tipress

Un chilo di cocaina è stato sequestrato il 9 dicembre al valico di Chiasso-Brogeda. Lo hanno reso noto oggi, martedì, le autorità.

SwissTXT Swisstxt

Arrestati due kosovari di 24 e 21 anni residenti in Italia.

La droga è stata trovata in un'auto con targhe italiane in entrata in Svizzera. I due giovani sono accusati di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti e alla circolazione.

È il terzo sequestro reso noto in pochi giorni, dopo i 30 kg scoperti a Novazzano e 40 kg a Capolago. Il Ticino si conferma terra di transito e consumo di cocaina, consumo in aumento in tutta Europa.