  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Terzo sequestro in pochi giorni Al valico di Chiasso-Brogeda con un chilo di coca in auto

Swisstxt

16.12.2025 - 12:03

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Tipress

Un chilo di cocaina è stato sequestrato il 9 dicembre al valico di Chiasso-Brogeda. Lo hanno reso noto oggi, martedì, le autorità.

SwissTXT

16.12.2025, 12:03

16.12.2025, 12:16

Arrestati due kosovari di 24 e 21 anni residenti in Italia.

La droga è stata trovata in un'auto con targhe italiane in entrata in Svizzera. I due giovani sono accusati di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti e alla circolazione.

È il terzo sequestro reso noto in pochi giorni, dopo i 30 kg scoperti a Novazzano e 40 kg a Capolago. Il Ticino si conferma terra di transito e consumo di cocaina, consumo in aumento in tutta Europa.

Tra Novazzano e Bellinzona. In viaggio con 30 chili di cocaina, tre arresti in Ticino

Tra Novazzano e BellinzonaIn viaggio con 30 chili di cocaina, tre arresti in Ticino

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Cucina italiana patrimonio UNESCO? Un critico inglese: «Un clamoroso errore»
Disarma l'attentatore e salva delle vite: ecco Ahmed, il fruttivendolo diventato eroe di Sydney

Altre notizie

News. Assassinio a Chiasso processo al via

NewsAssassinio a Chiasso processo al via

Luganese. Il tram-treno resta all’ordine del giorno in Parlamento

LuganeseIl tram-treno resta all’ordine del giorno in Parlamento

Per la gestione del traffico. I Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali

Per la gestione del trafficoI Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali