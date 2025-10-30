Il Municipio parla di un «quadro sfidante» tra instabilità e incertezza. Nonostante entrate in crescita, il preventivo 2026 chiude in rosso. Il moltiplicatore d’imposta resta all'88%.
«Un quadro sfidante» segnato da «instabilità e incertezza». Così il Municipio di Chiasso, sull’onda degli altri Comuni ticinesi, definisce il contesto del preventivo 2026 presentato giovedì.
Conti che prevedono un disavanzo di 3,85 milioni. A livello di gettito si stimano entrate in crescita per 37,8 milioni di franchi (di cui 14,7 dalle persone fisiche).
Per l’anno venturo l’Esecutivo propone al Consiglio comunale di mantenere invariato all’88% il moltiplicatore unico d’imposta.
In questo contesto il Municipio di Chiasso afferma di aver intensificato le misure di contenimento strutturale della spesa, con particolare riferimento al personale.