Per il maltempo Traffico ferroviario tra Chiasso e Milano ancora interrotto

Swisstxt

24.9.2025 - 10:23

Treni EC soppressi per il maltempo nel Comasco
Treni EC soppressi per il maltempo nel Comasco
Tipress

Il traffico ferroviario tra Chiasso e Milano risulta ancora interrotto mercoledì mattina a causa dei danni provocati dal maltempo nel nord Italia.

SwissTXT

24.09.2025, 10:23

24.09.2025, 10:28

Tutti i treni internazionali a lunga percorrenza sono stati cancellati. I viaggiatori sono invitati a raggiungere l’Italia via Domodossola. Questa raccomandazione vale per tutta la giornata di mercoledì, come ha comunicato le FFS all’agenzia di stampa Keystone-SDA.

Tuttavia, i treni dei servizi regionali TILO sono tornati a circolare secondo gli orari previsti.

La linea ferroviaria tra Carimate e Seregno (I) è di nuovo completamente agibile dalle prime ore di mercoledì mattina, hanno aggiunto le FFS.

