Svizzera Abusi sessuali nella Chiesa cattolica, cercasi testimonianze anche nella Svizzera italiana

Swisstxt

20.1.2026 - 11:21

Chiesa e abusi
Chiesa e abusi
Keystone

Gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica in Svizzera dalla metà del 20esimo secolo ad oggi sono oggetto di uno studio scientifico affidato al Dipartimento di Storia dell’Università di Zurigo dalla Conferenza dei vescovi svizzeri, dalla KOVOS e dalla Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera.

Redazione blue News

20.01.2026, 11:21

20.01.2026, 11:25

La ricerca - come riporta la RSI sul suo sito - coinvolge anche la Diocesi di Lugano.

Il team di ricerca sta cercando nuove testimonianze per la Svizzera italiana, in vista della conclusione dello studio nel 2027.

Chi è interessato può contattare il team all’indirizzo ricerca-abusi@hist.uzh.ch o al numero 044 634 47 38. Anonimato e riservatezza sono garantiti.

