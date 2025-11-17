TI-Press

Le autorità ecclesiastiche in Ticino saranno in futuro obbligate a denunciare eventuali abusi anche al ministero pubblico, e a farlo entro 30 giorni.

SwissTXT Swisstxt

Lo ha deciso oggi (lunedì) il Gran Consiglio ticinese, approvando all’unanimità la relativa modifica della Legge sulla Chiesa cattolica.

L'iter legislativo era partito da un'interpellanza del Movimento per Socialismo.

La modifica della legge non è però ancora definitiva perché il Consiglio di Stato ha chiesto di rivedere alcuni passaggi del documento proposto, soprattutto sull'utilizzo dei termini «sospetto» e «indizio» di reato.