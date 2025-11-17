  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Chiesa cattolica Le autorità ecclesiastiche ticinesi saranno obbligate a denunciare gli abusi

Swisstxt

17.11.2025 - 18:28

TI-Press

Le autorità ecclesiastiche in Ticino saranno in futuro obbligate a denunciare eventuali abusi anche al ministero pubblico, e a farlo entro 30 giorni.

SwissTXT

17.11.2025, 18:28

17.11.2025, 18:31

Lo ha deciso oggi (lunedì) il Gran Consiglio ticinese, approvando all’unanimità la relativa modifica della Legge sulla Chiesa cattolica.

L'iter legislativo era partito da un'interpellanza del Movimento per Socialismo.

La modifica della legge non è però ancora definitiva perché il Consiglio di Stato ha chiesto di rivedere alcuni passaggi del documento proposto, soprattutto sull'utilizzo dei termini «sospetto» e «indizio» di reato.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Ecco come i super-ricchi minimizzano le tasse con l'aiuto segreto di autorità e banche
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
La partita Svizzera-Kosovo «sarà speciale» per Hajdari

Altre notizie

Ticino. Il Gran Consiglio ha deciso: stanziati 40 milioni per il turismo

TicinoIl Gran Consiglio ha deciso: stanziati 40 milioni per il turismo

Ticino. È riuscita l'iniziativa «Smartphone: a scuola no»

TicinoÈ riuscita l'iniziativa «Smartphone: a scuola no»

Avvento. L'albero di Natale arriverà in Piazza Riforma a Lugano col camion

AvventoL'albero di Natale arriverà in Piazza Riforma a Lugano col camion