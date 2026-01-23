Torrente in pensione a giugnoFederico Chiesa è il nuovo comandante della Polizia della città di Lugano
23.1.2026 - 10:21
Federico Chiesa è il nuovo comandante della Polizia Città di Lugano. Roberto Torrente concluderà il suo lavoro a giugno.
Dal 1° settembre sostituirà Roberto Torrente, che andrà in pensione. Lo ha deciso il Municipio di Lugano, come rende noto il sito della RSI.
Chiesa, nato nel 1984, è responsabile del Centro cantonale polivalente di Camorino dal 2023. In precedenza ha lavorato nella vendita e gestione di progetti, entrando nel 2016 nella Sezione del militare e della popolazione.
Roberto Torrente, alla guida del Corpo dal 2004, ha prestato servizio per 35 anni. Nel testo diffuso dalla Città si può leggere che Torrente: «ha consolidato l’immagine e l’efficienza della polizia di prossimità, ponendo particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione della figura degli agenti di quartiere».
«Parallelamente, ha promosso l’introduzione di strumenti moderni per la sicurezza urbana».
Il comandante concluderà la propria attività a giugno.