Federico Chiesa è il nuovo comandante della Polizia Città di Lugano. Roberto Torrente concluderà il suo lavoro a giugno.

Dal 1° settembre sostituirà Roberto Torrente, che andrà in pensione. Lo ha deciso il Municipio di Lugano, come rende noto il sito della RSI.

Chiesa, nato nel 1984, è responsabile del Centro cantonale polivalente di Camorino dal 2023. In precedenza ha lavorato nella vendita e gestione di progetti, entrando nel 2016 nella Sezione del militare e della popolazione.

Roberto Torrente, alla guida del Corpo dal 2004, ha prestato servizio per 35 anni. Nel testo diffuso dalla Città si può leggere che Torrente: «ha consolidato l’immagine e l’efficienza della polizia di prossimità, ponendo particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione della figura degli agenti di quartiere».

«Parallelamente, ha promosso l’introduzione di strumenti moderni per la sicurezza urbana».

Il comandante concluderà la propria attività a giugno.