  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Torrente in pensione a giugno Federico Chiesa è il nuovo comandante della Polizia della città di Lugano

Swisstxt

23.1.2026 - 10:21

Federico Chiesa
Federico Chiesa
Città di Lugano

Federico Chiesa è il nuovo comandante della Polizia Città di Lugano. Roberto Torrente concluderà il suo lavoro a giugno.

Redazione blue News

23.01.2026, 10:21

23.01.2026, 10:26

Dal 1° settembre sostituirà Roberto Torrente, che andrà in pensione. Lo ha deciso il Municipio di Lugano, come rende noto il sito della RSI.

Chiesa, nato nel 1984, è responsabile del Centro cantonale polivalente di Camorino dal 2023. In precedenza ha lavorato nella vendita e gestione di progetti, entrando nel 2016 nella Sezione del militare e della popolazione.

Roberto Torrente, alla guida del Corpo dal 2004, ha prestato servizio per 35 anni. Nel testo diffuso dalla Città si può leggere che Torrente: «ha consolidato l’immagine e l’efficienza della polizia di prossimità, ponendo particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione della figura degli agenti di quartiere».

«Parallelamente, ha promosso l’introduzione di strumenti moderni per la sicurezza urbana».

Il comandante concluderà la propria attività a giugno.

I più letti

Il ministero pubblico rifiuta il procuratore straordinario per l'inchiesta su Crans-Montana. Ecco perché
Arriva la neve, ecco l’allerta meteo
Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?
Nel tentativo di uscire da un parcheggio, una donna provoca danni per milioni di euro
Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio

Altre notizie

News. Arriva la neve, ecco l’allerta meteo

NewsArriva la neve, ecco l’allerta meteo

News. Ospedale Samedan, licenziamenti sicuri

NewsOspedale Samedan, licenziamenti sicuri

Grigioni. Previsti 50 licenziamenti all'ospedale di Samedan

GrigioniPrevisti 50 licenziamenti all'ospedale di Samedan