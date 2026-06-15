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Riunito a Bellinzona Il Parlamento delle persone con disabilità rilancia la richiesta di una legge sull’inclusione

Swisstxt

15.6.2026 - 20:41

La riunione è avvenuta a Bellinzona (immagine d'archivio d'illustrazione).
La riunione è avvenuta a Bellinzona (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE

Il Parlamento ticinese delle persone con disabilità torna a chiedere una legge quadro sull’inclusione. La richiesta è stata formulata lunedì a Bellinzona, in occasione della seconda seduta dell’assemblea, riunitasi a due anni di distanza dalla prima.

SwissTXT

15.06.2026, 20:41

15.06.2026, 21:00

La risoluzione, come riporta la RSI, è stata approvata all’unanimità. Secondo il Parlamento delle persone con disabilità, le misure adottate finora dalle autorità, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, non hanno prodotto risultati sufficienti. Per questo motivo le rivendicazioni avanzate restano sostanzialmente invariate.

Il testo approvato contiene undici punti. Tra le principali richieste figurano il riconoscimento del diritto di voto per le persone sotto curatela, un migliore accesso al mondo del lavoro e alla formazione, maggiori aiuti per l’alloggio e interventi più incisivi per eliminare le barriere fisiche.

Sul tema delle risorse necessarie per realizzare queste misure, il messaggio lanciato dall’assemblea è netto: secondo il Parlamento ticinese delle persone con disabilità, la questione del finanziamento non può essere un ostacolo insormontabile. La volontà politica, è il senso della risoluzione, deve tradursi in azioni concrete.

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