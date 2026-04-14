Otto anni e 10 mesi di detenzione interamente da espiare, nonché 10 anni di espulsione dalla Svizzera.

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E' la richiesta di pena formulata dall'accusa oggi, martedì, nei confronti di un 55enne italiano, consulente finanziario e residente nei Grigioni, che dal 2016 al 2024 avrebbe truffato una ventina di suoi clienti per un totale di circa 20 milioni di franchi. Oltre che di truffa, l'uomo deve rispondere di vari altri capi d'accusa. Fra questi appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio, anche nella compravendita di auto d'epoca. Oggi pomeriggio al processo, in corso a Lugano, si esprimerà la difesa dell'imputato.