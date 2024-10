Il palazzo verrà abbattuto. Ti-Press

Dopo un rinvio di oltre un decennio, il foyer per minori non accompagnati di Paradiso chiude e si trasferirà temporaneamente in un hotel.

Swisstxt

La RSI ha ottenuto conferma che nelle prossime ore i 90 ospiti lasceranno l’edificio di proprietà comunale gestito dalla Croce Rossa Sezione Sottoceneri su mandato del Canton Ticino.

La decisione è stata adottata dopo l’ultimo monitoraggio da parte dell’ufficio tecnico comunale: la relazione tecnica fa riferimento a «crepe strutturali» che renderebbero il palazzo inagibile dopo il 31.12.2024, data di scadenza del contratto in essere tra Cantone e Comune.

Per l’estensione della locazione al 2025 - prevista fino a pochi giorni fa - si renderebbero necessari interventi strutturali.

Gli asilanti si trasferiranno in un albergo

Come riporta l'emittente radiotelevisiva, già da domattina i richiedenti asilo - in gran parte minorenni - dovrebbero iniziare a traslocare all’Hotel Dishma, che si trova nello stesso comune di Paradiso.

Da oltre 20 anni il foyer era ospitato in un palazzo ormai fatiscente e in pessime condizioni, soggetto a continui interventi urgenti di manutenzione.

A settembre un servizio della cellula inchieste RSI trasmesso a Falò aveva documentato l’inadeguatezza dell’edificio e i persistenti rischi per la sicurezza di ragazzi ed educatori.

Oltre ai minorenni, a Paradiso vivono anche 25 adulti che saranno trasferiti in altre strutture di accoglienza per richiedenti asilo gestite dalla Croce Rossa sezione Sottoceneri. Domani, mercoledì, mattina il Consiglio di Stato dovrebbe approvare formalmente il trasferimento del foyer.

SwissTXT / red