Lugano Rapina alla gioielleria Taleda: sette imputati verso il processo

Swisstxt

23.1.2026 - 19:50

Via Pessina a Lugano.
Via Pessina a Lugano.
Keystone

Si avvicina il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano: l'inchiesta è chiusa e per sette imputati si profila il dibattimento davanti alle Assise criminali.

Redazione blue News

23.01.2026, 19:50

L'inchiesta sulla rapina alla gioielleria Taleda di Lugano, avvenuta il 2 luglio 2024 in via Pessina, è stata formalmente chiusa. A comunicarlo è il procuratore Simone Barca. I sette presunti autori erano stati intercettati e fermati da una pattuglia in bicicletta della polizia comunale.

Ora il caso approda alle Assise criminali, dove gli imputati dovranno rispondere di reati particolarmente gravi.

Le accuse includono rapina aggravata, messa in pericolo della vita altrui e violenza contro funzionari. Nei confronti di uno dei sospetti, un cittadino serbo armato, pesa anche l’accusa di tentato omicidio. Due imputati sono inoltre coinvolti in rapine commesse a Montreux e a Ginevra.

I sette uomini - tre serbi, un croato, un austriaco e due albanesi - sono attualmente detenuti nel carcere cantonale, dove hanno già iniziato a scontare la pena in regime di esecuzione anticipata.

