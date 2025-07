Oggi, lunedì pomeriggio, verso le 16:30, un’auto ha preso fuoco mentre viaggiava nella galleria Mappo-Morettina. Come riporta la RSI, la conducente è riuscita a fermare il veicolo e a mettersi al sicuro. Non si registrano feriti.

Immagine d'illustrazione/foto d'archivio. Ti-Press

SwissTXT Swisstxt

Il tunnel è stato chiuso immediatamente e lo rimarrà per alcune ora, come indica la Polizia cantonale. All’entrata dei due portali si sono formate in breve tempo lunghe colonne.

Si segnalano disagi al traffico sulla A13 in direzione Locarno da Tenero e tra Ascona e il Lungolago di Locarno. Code e forti rallentamenti anche sul Piano di Magadino.

Sono intervenuti i pompieri e i soccorritori del SALVA che hanno verificato lo stato di salute dei due occupanti dell’auto e di altrepersone presenti nella galleria che, potenzialmente, potrebbero aver inalato del fumo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Locarno e della Polizia Intercomunale del Piano.

I tecnici dell’Unità Territoriale 4 e dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) stanno valutando l’agibilità dell’infrastruttura.