  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo l'incidente del 2023 Si chiude il «caso Gobbi», la procura non presenta ricorso nel processo ai due agenti

Swisstxt

16.1.2026 - 16:53

Due agenti erano stati rinviati a giudizio per favoreggiamento
Due agenti erano stati rinviati a giudizio per favoreggiamento
Archivio Ti-Press

Il procedimento legato all’incidente del consigliere di Stato sulla A2 si chiude definitivamente con l’assoluzione dei due agenti di polizia.

Antonio Fontana

16.01.2026, 16:53

16.01.2026, 17:53

La partita giudiziaria è chiusa.

Come riporta la RSI, il cosiddetto «caso Gobbi» finisce ufficialmente in archivio: la procura generale ha deciso di non fare appello contro l’assoluzione dei due agenti della polizia cantonale coinvolti nella gestione dell’incidente stradale che, nel novembre 2023, aveva visto protagonista il consigliere di Stato leghista lungo l’autostrada A2.

Il procuratore generale Andrea Pagani aveva portato i due poliziotti davanti al giudice con l’accusa di favoreggiamento. Secondo l’accusa, qualcosa non avrebbe funzionato negli accertamenti sull’alcolemia dopo l'incidente.

Una tesi che gli agenti hanno sempre respinto, rivendicando una gestione corretta e conforme alle procedure.

Il 15 ottobre scorso è arrivata la sentenza della Pretura penale. La giudice Elettra Orsetta Bernasconi Matti ha smontato l’accusa: se da un lato gli elementi oggettivi del reato erano stati analizzati, dall’altro mancava la certezza sul piano soggettivo.

E in assenza di prove decisive è scattato il principio cardine del diritto penale: «in dubio pro reo». Assoluzione piena.

Ora il sigillo finale. Nessun ricorso, nessuna nuova battaglia legale.

La decisione è definitiva e il dossier viene chiuso una volta per tutte.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Londra mette in guardia dai viaggi in Svizzera: «Ecco a cosa fare attenzione»

Altre notizie

Grigioni. Ospedale di Samedan: UDC e PLR sostengono il salvataggio

GrigioniOspedale di Samedan: UDC e PLR sostengono il salvataggio

Grigioni. Chi vuole lasciare Brienz, può ancora inoltrare richiesta

GrigioniChi vuole lasciare Brienz, può ancora inoltrare richiesta

Ecco i provvedimenti. Dopo l'inferno a Crans-Montana, nuove misure pure in Ticino: «Stop al materiale pirotecnico nei locali»

Ecco i provvedimentiDopo l'inferno a Crans-Montana, nuove misure pure in Ticino: «Stop al materiale pirotecnico nei locali»