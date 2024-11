Incidente nel tunnel Munt la Schera (immagine d'archivio risalente al 2012) Keystone

Paura questa sera per una coppia di turisti del Nord Europa. Una Porsche, con targa tedesca, in uscita da Livigno si è incendiata, poco dopo le 18, nel tunnel del Munt la Schera, che collega la località italiana con Zernez (GR).

SDA

La circolazione stradale è stata subito bloccata.

Non si registrano feriti, ma, al momento, non si riescono a spegnere le fiamme per cui il tunnel è stato fatto evacuare completamente, sia dalla parte italiana che da quella svizzera con intervento congiunto della Polizia Locale e dei Carabinieri di Livigno così come della Polizia grigionese.

Sul posto, per l'azione di spegnimento, stanno operando i Vigili del fuoco volontari di Livigno e dell'Engadina. Il tunnel resterà chiuso fino alle 12 di domani.

SDA