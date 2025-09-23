  1. Clienti privati
Maltempo Chiusura di diverse strade per delle frane

Swisstxt

23.9.2025 - 22:36

Frane in Ticino
Frane in Ticino
Archivio Ti-Press

Le autorità ticinesi, attraverso il dispositivo d’emergenza Icaro, hanno reso noto martedì sera che via Vallemaggia, a Tegna, è stata chiusa a causa di una frana.

SwissTXT

23.09.2025, 22:36

23.09.2025, 22:38

In serata è poi stata diramata la notizia della chiusura, sempre a causa di una frana, della strada tra Pugerna e Caprino.

Per motivi di sicurezza, alla popolazione viene chiesto, in entrambe le aree, di seguire le istruzioni dei servizi d’emergenza e delle autorità, di aggirare a largo raggio le zone interessate e di non sostare fuori dagli edifici.

