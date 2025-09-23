MaltempoChiusura di diverse strade per delle frane
23.9.2025 - 22:36
Le autorità ticinesi, attraverso il dispositivo d’emergenza Icaro, hanno reso noto martedì sera che via Vallemaggia, a Tegna, è stata chiusa a causa di una frana.
In serata è poi stata diramata la notizia della chiusura, sempre a causa di una frana, della strada tra Pugerna e Caprino.
Per motivi di sicurezza, alla popolazione viene chiesto, in entrambe le aree, di seguire le istruzioni dei servizi d’emergenza e delle autorità, di aggirare a largo raggio le zone interessate e di non sostare fuori dagli edifici.