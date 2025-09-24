  1. Clienti privati
Le parole di Gobbi Il Governo è contrario alla chiusura di FFS Cargo

Swisstxt

24.9.2025 - 22:30

FFS Cargo
FFS Cargo
RSI

Il Consiglio di Stato ticinese e il Comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo si sono incontrati questo mercoledì a Bellinzona e faranno fronte comune per lottare contro la possibile chiusura del deposito di Chiasso.

SwissTXT

24.09.2025, 22:30

24.09.2025, 22:33

Per il presidente del Governo Norman Gobbi, la notizia, che non è ancora confermata, è un segnale negativo: «Si perdono posti di lavoro qualificati per i ticinesi e si chiudono servizi a sostegno della nostra economia e dell’approvvigionamento del Paese».

Il sindacato nei macchinisti ha chiesto una moratoria per bloccare l’eventuale smantellamento, ma «adesso la questione è tutta politica», afferma Luca Benato, della sezione ticinese del sindacato.

