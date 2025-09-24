FFS Cargo RSI

Il Consiglio di Stato ticinese e il Comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo si sono incontrati questo mercoledì a Bellinzona e faranno fronte comune per lottare contro la possibile chiusura del deposito di Chiasso.

Per il presidente del Governo Norman Gobbi, la notizia, che non è ancora confermata, è un segnale negativo: «Si perdono posti di lavoro qualificati per i ticinesi e si chiudono servizi a sostegno della nostra economia e dell’approvvigionamento del Paese».

Il sindacato nei macchinisti ha chiesto una moratoria per bloccare l’eventuale smantellamento, ma «adesso la questione è tutta politica», afferma Luca Benato, della sezione ticinese del sindacato.