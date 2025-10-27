  1. Clienti privati
Nevicate Passi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo

Swisstxt

27.10.2025 - 15:19

Impraticabili dopo le nevicate degli scorsi giorni
Impraticabili dopo le nevicate degli scorsi giorni
keystone

Neve e maltempo: chiusi alcuni passi alpini, con limitazioni e valutazioni in corso.

SwissTXT

27.10.2025, 15:19

27.10.2025, 15:29

I passi del Susten e della Furka sono stati chiusi lunedì alle 08h00 per la stagione invernale, in seguito alle nevicate degli scorsi giorni.

Barriera abbassata - provvisoriamente - anche per San Gottardo (per il quale una nuova valutazione è prevista martedì), Oberalp e Klausen, nell’attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Lo ha annunciato il Dipartimento urano delle costruzioni.

Sono definitivamente chiusi per l’inverno anche il passo della Nufenen, fra Ticino e Vallese, oltre alla strada della Tremola sul San Gottardo.

Non sono transitabili, fra gli altri, nemmeno Grimsel, San Bernardino e Gran San Bernardo.

