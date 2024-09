Immagine archivio Tipress

Chiusure notturne in vista per le bretelle dello svincolo A2 di Lugano Sud: il provvedimento è necessario per consentire le opere di pavimentazione nell'ambito dei lavori «EP19 Melide-Gentilino»00 alle 04.30.

La bretella d'entrata Lugano Sud in direzione nord sarà chiusa nelle notti di domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024 dalle 22.

Da martedì 10 a venerdì 13 settembre la chiusura interesserà la bretella d'uscita in direzione nord, dalle 21.00 alle 04.30.

Durante queste fasce orarie, scrive l'USTRA in un comunicato diffuso giovedì, gli utenti sono invitati a utilizzare gli svincoli di Melide e Lugano Nord.

