Ecco cosa prevede Christian Constantin investe in Ticino: progetto di lusso per le rive del Lago Ceresio

SDA

20.11.2025 - 09:37

Christian Constantin sta progettando un nuovo complesso alberghiero a Capo San Martino, sulle rive del Lago di Lugano.
Christian Constantin sta progettando un nuovo complesso alberghiero a Capo San Martino, sulle rive del Lago di Lugano.
KEYSTONE

Il presidente del Sion Christian Constantin ha intenzione di costruire un hotel con ristorante e SPA sulle rive del Lago di Lugano. Questo progetto dovrebbe dare un «nuovo volto» alla zona sud della città sul Ceresio, tra Paradiso e Melide.

Keystone-SDA

20.11.2025, 09:37

20.11.2025, 10:47

Il vallesano ha confermato a «Keystone-ATS» la notizia pubblicata precedentemente dal «Corriere del Ticino». Il 68enne ha intenzione di costruire un complesso alberghiero con ristorante e SPA con vista sul lago sul promontorio di San Martino, ormai abbandonato.

Il progetto è affidato allo studio Mino Caggiula Architects. L'obiettivo non è solo quello di costruire un hotel, ma anche di «dare nuova vita a un luogo ricco di storia», secondo il quotidiano ticinese.

Un promontorio dal passato turbolento

La penisola di San Martino è destinata a diventare un nuovo luogo «dove passeggiare, fermarsi e respirare». La villa, che ospitava prima un ristorante e poi un locale notturno, è abbandonata da diversi anni.

Christian Constantin spera di poter iniziare i lavori all'inizio del 2027 e di inaugurare il nuovo complesso nella primavera del 2030.

San Martino apparteneva all'Italia fino al 1863, spiega la città di Lugano sul suo sito web. Il luogo era chiamato anche «Forca di San Martino», secondo il Dizionario storico della Svizzera. Ciò deriva dalla gogna (forca) che vi si trovava. L'ultima esecuzione ebbe luogo nel 1804.

Barthélémy Constantin parla del progetto nella puntata 1 di «Sur le Kanap» (in francese)

