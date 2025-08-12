Il punto del percorso per biker di Lenzerheide dove il 54enne si è ferito mortalmente KaPoGR

Un ciclista 54enne, caduto sabato a Lenzerheide lungo un percorso per mountain bike, è morto lunedì all’ospedale di Coira a seguito delle gravi ferite alla testa riportate nell’incidente.

Swisstxt

L’uomo, verso le 9.00 stava percorrendo il tracciato Primeline Freeride nella zona di Charmoin quando, stando alle prime ricostruzioni, è caduto mentre affrontava un salto.

Due altri ciclisti lo hanno trovato esanime a terra dopo il dosso e, insieme a un terzo sportivo e ai soccorritori giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito, che è stato poi elitrasportato dalla REGA in ospedale a Coira.

Il 54enne è morto lunedì a causa delle lesioni subite nella caduta.