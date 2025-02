Il luogo dell'incidente polizia grigioni

Un ciclista di 66 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale giovedì mattina, in seguito a un incidente avvenuto attorno alle 8 in una rotonda di Landquart.

Swisstxt

L'uomo è stato urtato e fatto cadere dalla vettura guidata da una 66enne e proveniente da Malans.