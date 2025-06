La donna è stata trasportata all'Ospedale cantonale di Coira con ferite non precisate alla testa, al collo e alla schiena Keystone

Una ciclista di 59 anni è rimasta ferita stamane in uno scontro con un'auto guidata da un conducente 26enne a Müstair (GR), in Val Monastero. La vittima è stata trasportata dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è avvenuto poco prima della fine del paese, quando l'automobilista si è fermato sul lato destro della strada per far scendere due persone, indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

Con una manovra di svolta, il 26enne voleva riprendere la marcia in direzione di Müstair, ma non ha visto due ciclisti che intendevano superare il veicolo sulla sinistra. Il ciclista davanti è riuscito a frenare in tempo, mentre la 59enne, che lo seguiva, non ha potuto evitare la collisione con l'auto.

La donna è stata trasportata dalla Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) all'Ospedale di Coira con ferite non specificate alla testa, al collo e alla schiena, viene ancora precisato.