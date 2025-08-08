200 franchi bastano!

Swisstxt

Il Gruppo degli autori, registi e produttori di film (GARP) lancia l’allarme contro l’iniziativa «», temendo gravi conseguenze per il cinema svizzero. Secondo i professionisti del settore, l’approvazione dell’iniziativa porterebbe a uno smantellamento dei finanziamenti pubblici e metterebbe a rischio l’intera produzione audiovisiva nazionale. Così hanno manifestato la loro preoccupazione i lavoratori del cinema durante il Locarno Film Festival. «La SSR perderebbe la possibilità di coprodurre o preacquistare film e serie svizzeri», avverte Aline Schmid, produttrice e membro del comitato GARP.