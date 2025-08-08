  1. Clienti privati
News Cinema, alt a «200 franchi bastano»

Swisstxt

8.8.2025 - 23:19

200 franchi bastano!

08.08.2025, 23:19

Il Gruppo degli autori, registi e produttori di film (GARP) lancia l’allarme contro l’iniziativa «», temendo gravi conseguenze per il cinema svizzero. Secondo i professionisti del settore, l’approvazione dell’iniziativa porterebbe a uno smantellamento dei finanziamenti pubblici e metterebbe a rischio l’intera produzione audiovisiva nazionale. Così hanno manifestato la loro preoccupazione i lavoratori del cinema durante il Locarno Film Festival. «La SSR perderebbe la possibilità di coprodurre o preacquistare film e serie svizzeri», avverte Aline Schmid, produttrice e membro del comitato GARP.

