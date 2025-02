Tenero: Circo tonino, corsa dei cinghiali. Nella foto un momento di riposo prima della corsa dei cinghiali del circo Tonino . ©Ti-Press / Samuel Golay ©Ti-Press / Samuel Golay / Ti-Press

La Confederazione ha approvato la richiesta del Ticino di eliminare il periodo di protezione per la caccia al cinghiale, una misura preventiva contro la peste suina africana. La deroga sarà valida per due anni e include l'uso di collari GPS per il monitoraggio.

La Confederazione Svizzera ha accolto la richiesta del Canton Ticino di eliminare il periodo di protezione per la caccia al cinghiale, permettendo così la caccia anche nei mesi da marzo a luglio.

Questa decisione, come riporta la RSI, rappresenta una novità per la Svizzera e sarà valida per un periodo di due anni. La misura è stata adottata come precauzione contro la possibile diffusione della peste suina africana, una malattia che desta preoccupazione a sud delle Alpi.

Il Ticino è particolarmente esposto al rischio di contagio a causa della sua vicinanza ai focolai in Italia.

Il responsabile dell’Ufficio caccia e pesca, Tiziano Putelli, ha spiegato all'emittente di Comano che il Cantone è stato il primo a richiedere una deroga alla legge sulla caccia per affrontare questa minaccia. La deroga, richiesta nell'estate dell'anno scorso, è stata concessa con limitazioni temporali e geografiche, applicandosi solo a specifiche regioni del cantone.

Efficacia delle misure adottate finora limitata

Nonostante l'estensione del periodo di caccia invernale, l'efficacia delle misure adottate finora sembra limitata. Le catture di cinghiali sono diminuite significativamente, passando da un centinaio alla settimana a una ventina. Per migliorare il monitoraggio della situazione, l'Ufficio caccia e pesca prevede di dotare alcuni cinghiali di collari GPS.

Gli esperti avvertono che la peste suina africana potrebbe arrivare in Ticino non necessariamente attraverso gli animali, ma tramite un «salto», ad esempio attraverso oggetti contaminati come scarpe.

Questa possibilità rende ancora più urgente l'adozione di misure preventive efficaci per proteggere il territorio ticinese dalla malattia.