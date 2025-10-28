Cocaina nel mirino degli inquirenti Tipress

Cinque persone sono state arrestate negli scorsi giorni nell’ambito di due distinte indagini sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Sopraceneri.

Lo comunicano martedì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese.

Tra gli arrestati figurano un cittadino albanese di 40 anni residente in Albania, un cittadino italiano di 23 anni e tre cittadini svizzeri: un uomo di 37 anni, una donna di 22 anni e un uomo di 21 anni, domiciliati rispettivamente in Leventina e in Riviera.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato circa 100 grammi di cocaina e diverse migliaia di franchi in contanti.