Ticino Cinque arresti per traffico di droga nel Sopraceneri

28.10.2025 - 14:39

Cocaina nel mirino degli inquirenti
Cinque persone sono state arrestate negli scorsi giorni nell’ambito di due distinte indagini sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Sopraceneri.

Lo comunicano martedì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese.

Tra gli arrestati figurano un cittadino albanese di 40 anni residente in Albania, un cittadino italiano di 23 anni e tre cittadini svizzeri: un uomo di 37 anni, una donna di 22 anni e un uomo di 21 anni, domiciliati rispettivamente in Leventina e in Riviera.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato circa 100 grammi di cocaina e diverse migliaia di franchi in contanti.

