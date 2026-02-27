  1. Clienti privati
Una coppia in manette Cinque chili di eroina rinvenuti a Brogeda, ecco dov'erano nascosti

Antonio Fontana

27.2.2026

L'arresto è avvenuto alla fine del mese di gennaio (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE

Un controllo alla frontiera, qualche risposta esitante e un dettaglio che non convince. Così, a fine gennaio, al valico autostradale di Chiasso-Brogeda è emerso un carico di droga nascosto con cura sotto il sedile di un’auto diretta in Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A fine gennaio, al valico autostradale di Chiasso-Brogeda, le autorità hanno scoperto cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo sotto il sedile di un’auto. 
  • Arrestati un 51enne marocchino e una 28enne turca, residenti a Genk. 
  • I due sono stati trasferiti nel carcere di Como Bassone.
Mostra di più

Come riporta il «Corriere del Ticino», a finire in manette sono stati un 51enne cittadino marocchino e una 28enne cittadina turca, entrambi residenti a Genk, nelle Fiandre. L’accusa è di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del distaccamento di Ponte Chiasso insieme ai militari della Guardia di finanza del gruppo locale.

Il veicolo, proveniente dal Belgio, stava entrando in Italia quando è stato sottoposto a verifica.

Prima il nervosismo, poi le fascette sporgenti

Durante il controllo di routine, gli occupanti si sono mostrati particolarmente agitati mentre spiegavano percorso e provenienza. Un dettaglio che non è passato inosservato. Gli agenti hanno deciso di andare a fondo, controllando veicolo e bagagli con maggiore attenzione.

Nel corso dell’ispezione tecnica, i finanzieri specializzati hanno notato alcune fascette di plastica che sporgevano dalla parte inferiore di un sedile. Un’anomalia sufficiente per insospettire.

Smontata la struttura, la scoperta: un ampio vano nascosto ricavato nell’auto. All’interno, cinque chilogrammi di eroina accuratamente occultati.

In carcere a Como

Per la coppia sono scattate le manette in flagranza. I due sono stati condotti nel carcere di Como Bassone, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nel rafforzamento dei controlli ai valichi di frontiera, anche in vista dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, e nella collaborazione tra Agenzia delle dogane e Guardia di finanza contro il traffico di droga.

