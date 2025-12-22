  1. Clienti privati
Fermati 5 pirati della strada Beccato un automobilista che due anni fa ha circolato a 191 km/h sugli 80

Swisstxt

22.12.2025 - 11:13

Controlli elettronici della velocità
Controlli elettronici della velocità
Ti-Press

Tra fine ottobre e metà dicembre, la Polizia cantonale ha effettuato controlli mirati e ha reso noto i casi di pirati della strada.

SwissTXT

22.12.2025, 11:13

22.12.2025, 11:19

Tre persone sono state individuate a viaggiare ben oltre il limite di 50 km/h. Si tratta di un 33enne automobilista che circolava a 140 km/h, un 22enne motociclista a 105 km/h e un motociclista 20enne a 107 km/h.

Grazie a segnalazioni e accertamenti effettuati anche tramite i social media, la polizia è riuscita a risalire a un 25enne automobilista che due anni fa ha circolato a 191 km/h sull'80, come pure a un automobilista che a dicembre viaggiava a 177 km/h sull'80.

