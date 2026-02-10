TicinoLa circonvallazione Agno-Bioggio si farà a tappe
10.2.2026 - 18:21
Il Consiglio di Stato ticinese studia una realizzazione a tappe della circonvallazione Agno-Bioggio. Come riporta la RSI, lo ha comunicato martedì il Dipartimento del territorio (DT) in conferenza stampa.
La decisione arriva dopo un incontro con il DATEC. Il consigliere di Stato Norman Gobbi ha spiegato che il DATEC ha aperto al finanziamento di grandi opere per i piani di agglomerato. Per giugno è attesa una valutazione sui piani finanziabili da Berna.
Il direttore del DT Claudio Zali ha precisato che l'idea è contenere i costi di una prima tappa. La seconda tappa, quella più contestata, sarà realizzata in seguito. Il messaggio del giugno 2025 viene ritirato.