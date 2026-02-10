  1. Clienti privati
Ticino La circonvallazione Agno-Bioggio si farà a tappe

Swisstxt

10.2.2026 - 18:21

Il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali (foto d'archivio).
Il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il Consiglio di Stato ticinese studia una realizzazione a tappe della circonvallazione Agno-Bioggio. Come riporta la RSI, lo ha comunicato martedì il Dipartimento del territorio (DT) in conferenza stampa.

Redazione blue News

10.02.2026, 18:21

10.02.2026, 18:40

La decisione arriva dopo un incontro con il DATEC. Il consigliere di Stato Norman Gobbi ha spiegato che il DATEC ha aperto al finanziamento di grandi opere per i piani di agglomerato. Per giugno è attesa una valutazione sui piani finanziabili da Berna.

Il direttore del DT Claudio Zali ha precisato che l'idea è contenere i costi di una prima tappa. La seconda tappa, quella più contestata, sarà realizzata in seguito. Il messaggio del giugno 2025 viene ritirato.

