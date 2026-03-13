  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bel riconoscimento Classe della Scuola d’arti e mestieri di Trevano premiata al Concorso svizzero dei ponti

Sara Matasci

13.3.2026

La classe premiata
La classe premiata
ti.ch

Apprendiste e apprendisti eccelsi nella costruzione di ponti. Una classe di disegnatrici e disegnatori della Scuola d’arti e mestieri di Trevano (SAMT) si è distinta al Concorso nazionale dei ponti conquistando il 3° posto nella categoria dedicata all’efficienza strutturale.

Sara Matasci

13.03.2026, 11:26

Le partecipanti e i partecipanti al concorso erano chiamati a progettare e costruire ponti utilizzando sottili listelli di legno simili ai bastoncini da gelato. I modelli, che dovevano rispettare criteri precisi di dimensione e di peso, sono stati sottoposti a una prova di carico per verificarne la resistenza e l’efficienza strutturale.

La Scuola d’arti e mestieri di Trevano ha preso parte alla competizione con quattro gruppi. Uno di questi ha conquistato il terzo posto nella categoria dedicata all’efficienza strutturale, calcolata come rapporto tra il peso del modello e il carico sostenuto: il ponte, dal peso di 787 grammi, ha resistito a un carico di 3,40 kilonewton, pari a circa 350 chilogrammi.

All’evento hanno partecipato 28 gruppi provenienti da scuole professionali di tutta la Svizzera. L’attività di progettazione e costruzione del ponte rappresenta un’importante occasione formativa, poiché consente di mettere in pratica conoscenze di statica e tecnica della costruzione.

Le apprendiste e gli apprendisti hanno investito del tempo nella realizzazione dei modelli anche al di fuori del regolare orario scolastico, dimostrando notevole impegno e motivazione.

I più letti

Marco Odermatt conquista il suo quinto Globo di Cristallo consecutivo
Verso un aumento della franchigia minima della cassa malati da 300 a 400 franchi
Trump: «Le canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora li uccido io» - «Colpita la portaerei USA Lincoln»
Il racconto shock di Cristina D'Avena: «Le altre auto si sono fermate all'improvviso»
Si rivolge a una società per uscire dai debiti, ma la situazione peggiora: «Passo notti insonni»

Altre notizie

Cifre 2025. Da BancaStato 57,4 milioni nelle casse del Canton Ticino

Cifre 2025Da BancaStato 57,4 milioni nelle casse del Canton Ticino

Grigioni. Apre a Coira il locale per il consumo controllato di stupefacenti

GrigioniApre a Coira il locale per il consumo controllato di stupefacenti

Grigioni. In aumento le richieste di ricollocamento preventivo da Brienz

GrigioniIn aumento le richieste di ricollocamento preventivo da Brienz