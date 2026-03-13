La classe premiata ti.ch

Apprendiste e apprendisti eccelsi nella costruzione di ponti. Una classe di disegnatrici e disegnatori della Scuola d’arti e mestieri di Trevano (SAMT) si è distinta al Concorso nazionale dei ponti conquistando il 3° posto nella categoria dedicata all’efficienza strutturale.

Le partecipanti e i partecipanti al concorso erano chiamati a progettare e costruire ponti utilizzando sottili listelli di legno simili ai bastoncini da gelato. I modelli, che dovevano rispettare criteri precisi di dimensione e di peso, sono stati sottoposti a una prova di carico per verificarne la resistenza e l’efficienza strutturale.

La Scuola d’arti e mestieri di Trevano ha preso parte alla competizione con quattro gruppi. Uno di questi ha conquistato il terzo posto nella categoria dedicata all’efficienza strutturale, calcolata come rapporto tra il peso del modello e il carico sostenuto: il ponte, dal peso di 787 grammi, ha resistito a un carico di 3,40 kilonewton, pari a circa 350 chilogrammi.

All’evento hanno partecipato 28 gruppi provenienti da scuole professionali di tutta la Svizzera. L’attività di progettazione e costruzione del ponte rappresenta un’importante occasione formativa, poiché consente di mettere in pratica conoscenze di statica e tecnica della costruzione.

Le apprendiste e gli apprendisti hanno investito del tempo nella realizzazione dei modelli anche al di fuori del regolare orario scolastico, dimostrando notevole impegno e motivazione.