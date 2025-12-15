  1. Clienti privati
Progetto pilota La classe di accoglienza per migranti a Camorino fatica a decollare

Swisstxt

15.12.2025 - 12:30

Alma Pedretti in occasione della presentazione del centro in giugno
Alma Pedretti in occasione della presentazione del centro in giugno
tipress

Il progetto pilota scolastico legato al centro polivalente per migranti di Camorino fa fatica a decollare: gli allievi della classe di accoglienza – infatti – sono attualmente soltanto cinque, con un’età che spazia dalla scuola dell’infanzia alle medie, e tre di loro si sono uniti al gruppo da poco.

SwissTXT

15.12.2025, 12:30

15.12.2025, 12:33

Secondo Alma Pedretti del DECS, interpellata dalla RSI, il dato si spiega con un calo delle attribuzioni di famiglie con bambini al Ticino nel 2025 (58 contro le 64 del 2024).

Le autorità cantonali sono comunque determinate a proseguire l’esperienza: «Valuteremo – dice Pedretti – se eventualmente andare più sul territorio accompagnando gli istituti».

