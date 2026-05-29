Il nuovo rettore dell'USI dal 1° settembre settembre USI

Claudio Bassetti è il nuovo rettore dell’Università della Svizzera italiana (USI). Lo ha nominato il Consiglio dell’USI e assumerà ufficialmente l’incarico il 1° settembre di quest’anno.

Redazione blue News Swisstxt

Nato e cresciuto in Ticino, Bassetti è un neurologo con oltre 30 anni di esperienza clinica, accademica e manageriale.

Ha conseguito la laurea in medicina a Basilea nel 1984 e attualmente è Decano della Facoltà di medicina dell’Università di Berna.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito del processo di selezione. La sua nomina rappresenta una scelta di grande valore per l’USI», ha affermato Monica Duca Widmer, presidente del Consiglio USI.