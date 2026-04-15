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Prende il posto di Gobbi Claudio Zali è il nuovo presidente del Consiglio di Stato ticinese

Swisstxt

15.4.2026 - 11:26

Claudio Zali nuovo presidente del Consiglio di Stato ticinese.
Claudio Zali nuovo presidente del Consiglio di Stato ticinese.
archivio KEYSTONE

Il leghista Claudio Zali è il nuovo presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Redazione blue News

15.04.2026, 11:26

15.04.2026, 12:05

Il cambio della guardia è avvenuto con la seduta di oggi, mercoledì.

Zali succede al compagno di partito Norman Gobbi e guiderà l’Esecutivo ticinese nel quarto e ultimo anno della legislatura.

La vicepresidenza è invece assunta dalla socialista Marina Carobbio Guscetti.

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