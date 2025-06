il progetto è diviso in due tratte: Lugano Centro – Bioggio e Bioggio – Manno. DT

La Confederazione continuerà a sostenere finanziariamente il progetto tram-treno del Luganese, e si farà carico di buona parte dei sovraccosti. Lo ha annunciato oggi il consiglio federale rispondendo a un quesito di Piero Marchesi nell'ambito della tradizionale Ora delle domande.

Keystone-SDA SDA

Il parlamentare di Tresa ha ricordato come i costi complessivi del progetto della rete tram-treno sono passati da 490 a 720 milioni di franchi. Alla luce di questo aumento, il democentrista ha chiesto al governo se il sostegno della Confederazione al progetto rimane assicurato.

Nella sua risposta, il Consiglio federale ha ricordato che il progetto è diviso in due tratte: Lugano Centro – Bioggio e Bioggio – Manno. Quest'ultima fa parte del programma d'agglomerato ed è finanziata da Berna tramite il Fondo nazionale per le strade e i trasporti d'agglomerato (NAF). I costi aggiuntivi di circa 47 milioni su questa tratta sono al 100% a carico del Cantone.

Diverso è il discorso per la nuova linea Lugano Centro – Bioggio, finanziata al 100% dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Qui il rincaro è stimato in 138 milioni di franchi.

Lunedì l'esecutivo ha assicurato che «nonostante questi costi aggiuntivi, il progetto continuerà a essere finanziato dalla Confederazione». Nei prossimi mesi verrà del resto firmata la relativa convenzione di attuazione per un totale di 441 milioni di franchi, precisa ancora il governo.