Rinvenute alcune decine di grammi di stupefacente tipress

Nella stanza in cui soggiornava il 23enne albanese sono stati trovati alcune decine di grammi di stupefacenti e i proventi della vendita.

Alcune decine di grammi di cocaina, oltre a un migliaio di franchi e ad alcune centinaia di euro, sono stati trovati nel corso della perquisizione della camere in cui soggiornava un 23enne albanese residente in Albania, fermato lunedì a Bellinzona con l’accusa di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

Secondo quanto comunicato da polizia e ministero pubblico, il giovane è sospettato di essere coinvolto nello spaccio a clienti locali.

È accusato anche di riciclaggio di denaro e di infrazione alla legge federale sugli stranieri. Il suo arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi.