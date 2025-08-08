  1. Clienti privati
Criminalità Spaccio di cocaina, un arresto a Bellinzona

Swisstxt

8.8.2025 - 14:45

Rinvenute alcune decine di grammi di stupefacente
Rinvenute alcune decine di grammi di stupefacente
tipress

Nella stanza in cui soggiornava il 23enne albanese sono stati trovati alcune decine di grammi di stupefacenti e i proventi della vendita. 

SwissTXT

08.08.2025, 14:45

08.08.2025, 14:59

Alcune decine di grammi di cocaina, oltre a un migliaio di franchi e ad alcune centinaia di euro, sono stati trovati nel corso della perquisizione della camere in cui soggiornava un 23enne albanese residente in Albania, fermato lunedì a Bellinzona con l’accusa di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

Secondo quanto comunicato da polizia e ministero pubblico, il giovane è sospettato di essere coinvolto nello spaccio a clienti locali.

È accusato anche di riciclaggio di denaro e di infrazione alla legge federale sugli stranieri. Il suo arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

