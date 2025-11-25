  1. Clienti privati
Trovata coca e soldi Cinque arresti per traffico di cocaina nel Luganese

Swisstxt

25.11.2025 - 12:14

Cocaina
Cocaina
KEY

Cinque persone sono state arrestate per reati legati alla Legge federale sugli stupefacenti. Si tratta di due 23enni albanesi residenti in Albania, un 49enne italiano e due svizzeri di 40 e 57 anni domiciliati nel Luganese.

SwissTXT

25.11.2025, 12:14

25.11.2025, 12:25

Sono sospettati di traffico di droga, soprattutto nel Sottoceneri.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di circa 220 grammi di cocaina e alcune migliaia di franchi. Le ipotesi di reato includono infrazione aggravata e semplice alla Legge sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e violazioni alla Legge sugli stranieri.

L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice Veronica Lipari, è collegata all’accoltellamento del 24 ottobre.

