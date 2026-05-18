TicinoMendrisio, 50 grammi di cocaina nascosti nell'auto: arrestati due giovanissimi italiani
Swisstxt
18.5.2026 - 14:23
Controlli serrati al confine di Mendrisio: due ragazzi italiani di 19 e 17 anni sono stati fermati e arrestati dopo che gli agenti della dogana hanno scovato 50 grammi di cocaina nascosti nella loro vettura.
Redazione blue News
18.05.2026, 14:23
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Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di martedì 12 maggio, le forze dell'ordine hanno tratto in arresto due cittadini italiani, rispettivamente di 19 e 17 anni, intercettati nel Mendrisiotto con un importante quantitativo di droga.
I due ragazzi, entrambi residenti nella vicina Penisola, stavano viaggiando a bordo di un'automobile con targa italiana quando, intorno alle 17:30, sono stati fermati per un controllo di routine dagli agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Il nervosismo dei giovani ha spinto le guardie di confine ad approfondire la verifica: l'ispezione accurata dell'abitacolo ha così permesso di scovare ben 50 grammi di cocaina.
Come confermato lunedì in una nota congiunta dalla Polizia cantonale, per i due corrieri sono scattate immediatamente le manette.
Le accuse formulate nei loro confronti sono pesanti: dovranno rispondere di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) alla Legge federale sugli stupefacenti.