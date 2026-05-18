La droga era nascosta nella vettura Keystone

Controlli serrati al confine di Mendrisio: due ragazzi italiani di 19 e 17 anni sono stati fermati e arrestati dopo che gli agenti della dogana hanno scovato 50 grammi di cocaina nascosti nella loro vettura.

Redazione blue News Swisstxt

Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di martedì 12 maggio, le forze dell'ordine hanno tratto in arresto due cittadini italiani, rispettivamente di 19 e 17 anni, intercettati nel Mendrisiotto con un importante quantitativo di droga.

I due ragazzi, entrambi residenti nella vicina Penisola, stavano viaggiando a bordo di un'automobile con targa italiana quando, intorno alle 17:30, sono stati fermati per un controllo di routine dagli agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Il nervosismo dei giovani ha spinto le guardie di confine ad approfondire la verifica: l'ispezione accurata dell'abitacolo ha così permesso di scovare ben 50 grammi di cocaina.

Come confermato lunedì in una nota congiunta dalla Polizia cantonale, per i due corrieri sono scattate immediatamente le manette.

Le accuse formulate nei loro confronti sono pesanti: dovranno rispondere di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) alla Legge federale sugli stupefacenti.