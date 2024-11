poliziadistato.it

Oltre un chilo e mezzo di cocaina nascosta sotto il sedile del passeggero dell’auto noleggiata a Noranco, in Ticino.

Swisstxt

Una coppia milanese è finita in manette venerdì a Como dopo che la polizia di Stato della città lariana ha scoperto la droga durante un controllo.

I due, un 32enne nato in Svizzera e una 38enne di Treviglio (Bergamo), entrambi residenti a Cassano d’Adda, nel Milanese, sono accusati di traffico di stupefacenti, precisano sabato le autorità.

La coppia è stata fermata durante un controllo in Via Tentorio, uno dei principali svincoli della città. Nel pacco di una società di vendite online sotto il sedile è stata trovata cocaina per un peso totale di 1,76 kg.

