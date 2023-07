Anche oggi, sabato, chi è intenzionato a recarsi verso sud sull'asse autostradale dell'A2 deve armarsi di parecchia pazienza.

Un lungo serpentone di vetture si è infatti formato fin dalle prime ore del mattino al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo.

Stando alle informazioni del TCS, la coda toccava già i 10 chilometri verso le 4.00 di stamattina, per poi aumentare, poco dopo le 7.00, a 15 km.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico congestionato, traffico bloccato per 15 km, ritardi fino a 2 ore e 30 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) July 22, 2023

Questo comporta, sempre secondo il TCS, attese superiori alle due ore e trenta minuti.

Oggetti sulla strada verso Nord

Tra Chiasso e il Gottardo, invece, il TCS comunica che alle 8.41 c'erano degli oggetti sulla strada, che in quel momento avrebbero causato la chiusura del tunnel.

#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - Galleria del S. Gottardo tunnel chiuso, oggetti sulla strada — TCSGottardo (@TCSGottardo) July 22, 2023

Il traffico resta congestionato anche in questa direzione, con ritardi fino a 30 minuti segnalati attorno alle 9.30.

#A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Galleria del S. Gottardo traffico bloccato per 3 km, traffico congestionato, ritardi fino a 30 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) July 22, 2023

Ieri raggiunti i 12 km al Gottardo

Come sempre sia il TCS che ViaSuisse raccomandano l'utilizzo dell'A13 del San Bernardino. L'entrata verso sud sull'A2 a Goeschenen è chiusa.

Ieri, l'ingorgo al portale nord aveva raggiunto la lunghezza massima di 12 km.

Il TCS si attendeva lunghe code in direzione dell'Italia per il mese di luglio, in particolare nei fine settimana. Questo vale anche per la strada del San Bernardino.

Possibili rallentamenti a Chiasso

Come comunica la RSI, già verso le 8.00 sono stati segnalati anche 4km di coda tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso-Brogeda.

Swisstxt / ATS / Red