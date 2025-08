I vacanzieri saranno costretti a pazientare (foto d'archivio). Keystone

L’esodo dei turisti verso le mete ticinesi e soprattutto italiane ha provocato la formazione di lunghe code sabato al portale nord della galleria del San Gottardo.

Alle 10 del mattino, la colonna si estendeva già per 11 chilometri, con tempi di attesa stimati in un’ora e cinquanta minuti. Superate le Alpi, traffico fortemente rallentato anche a Chiasso-Brogeda per superare la dogana.

Ma c’è anche chi rientra dalle ferie: pure ad Airolo gli automobilisti sono stati costretti a pazientare per imboccare il tunnel. Alla stessa ora, la coda era di 7 chilometri e l’attesa già superiore ai 60 minuti. L'entrata in A2 è stata chiusa.