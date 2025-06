Le code in attesa d'attraversare il San Gottardo si sono formate a fine weekend dell'Ascensione KEY

Poco dopo le 11.00 tra Quinto e Airolo le code per attraversare il San Gottardo raggiungevano i 6 km, con tempi d’attesa stimati da ViaSuisse in almeno un’ora. L’entrata autostradale di Airolo è chiusa verso Lucerna.

Swisstxt

In direzione opposta, tra Wassen e Goeschenen, gli incolonnamenti sono di circa 1 km, con ritardi valutati in 10 minuti. L’entrata di Goeschenen in direzione del Ticino è chiusa.

A causa degli incolonnamenti il versante ticinese del Passo del S. Gottardo è molto trafficato e la circolazione è congestionata in direzione Goeschenen.

E una coda che fa perdere un quarto d’ora c’è tra Bellinzona-Sud e il raccordo di Bellinzona-Nord.