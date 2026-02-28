  1. Clienti privati
Pirati della strada A Coira una 23enne provoca un incidente e si dilegua, ma poi viene rintracciata

SDA

28.2.2026 - 13:44

L'incidente ha causato solo danni materiali.
Keystone

Provoca un incidente e si dilegua a piedi, ma viene rintracciata e deve consegnare la patente: è successo la notte scorsa a Coira.

Keystone-SDA

28.02.2026, 13:44

28.02.2026, 13:50

Intorno alle ore 4.00 una 23enne alla guida di un'automobile stava percorrendo la Giacomettistrasse in direzione della Tittwiesenstrasse quando ha perso il controllo del veicolo, riferisce la polizia comunale.

La vettura ha violentemente tamponato la parte posteriore di un'utilitaria regolarmente parcheggiata sul lato opposto della strada. La forza dell'impatto è stata tale da proiettare tale veicolo contro un furgone posteggiato davanti.

La conducente è rimasta illesa, ma ha deciso di non rispettare gli obblighi di legge, disinteressandosi dei danni e della sua auto: la giovane si è allontanata a piedi dal luogo dell'incidente.

È però scattata una ricerca da parte delle forze dell'ordine: la conducente è così stata ritrovata al suo domicilio.

Gli agenti hanno ordinato un prelievo di sangue e urine per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o alcol. La licenza di condurre è stata immediatamente revocata.

Due dei mezzi coinvolti nel sinistro hanno riportato danni talmente ingenti da dover essere rimossi con un carro attrezzi. La polizia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

