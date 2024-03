A Coira in futuro durante i lavori di rifacimento delle strade una parte della carreggiata dovrà essere convertita in spazio verde o zona di incontro. È quanto prevede il controprogetto, approvato oggi alle urne con il 56,3% dei voti, all'iniziativa sul clima, che è invece stato respinto dal 60,9% dei votanti. La partecipazione è stata del 52,5%.

Coira (immagine d'illustrazione). Keystone

La controproposta lascia aperta la questione della dimensione della superficie stradale che dovrà essere declassata. Questa non dovrà tuttavia andare a scapito degli spazi riservati a pedoni, biciclette e trasporti pubblici. Il consiglio comunale prevede costi aggiuntivi annui compresi tra i 400'000 e i 750'000 franchi.

L'iniziativa, lanciata dall'associazione umverkehR (Straffico), prevedeva ogni anno per dieci anni la trasformazione dell'1% delle strade di Coira in spazi verdi, pedonali o ciclabili. La autorità comunali, contrarie, hanno messo in guardia dai costi elevati di tale proposta, circa 35 milioni di franchi.

Una iniziativa simile è stata lanciata in una decina di città, tra cui San Gallo, Basilea, Ginevra e Zurigo. Come a Coira, anche a San Gallo è stato adottato un controprogetto. A Basilea la cosiddetta iniziativa sul clima urbano è invece stata respinta.

fc, ats