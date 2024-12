Sacerdote accusato di rissa, emanato un decreto d’accusa Keystone

Un sacerdote impiegato nella diocesi di Coira ha ricevuto recentemente un decreto d’accusa per una colluttazione con un consigliere ecclesiastico, avvenuta prima della sua assunzione.

Lo ha comunicato giovedì la diocesi stessa, tramite un comunicato, per precisare che il reato indagato non è di natura sessuale. Il prete si è però opposto al decreto e il caso sarà ora esaminato in tribunale.

La diocesi ha dichiarato di aver verificato il casellario giudiziario e richiesto le necessarie autorizzazioni al momento della sua assunzione.

La Curia sta «valutando i prossimi passi insieme alla parrocchia interessata», si legge nel comunicato stampa.