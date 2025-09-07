GrigioniScontro tra un bus e un'auto a Coira, due feriti e danni ingenti ai veicoli
7.9.2025 - 10:39
Uno scontro avvenuto sabato a Coira, poco prima delle 18.00, tra un bus articolato e una vettura ha causato il ferimento di due persone: una passeggera del mezzo pubblico e una passeggera nel veicolo privato.
Sono state trasportate entrambe in ambulanza all'ospedale cantonale, ha riferito la polizia comunale in una nota diramata nella tarda serata di ieri.
Il bus stava percorrendo la Kasernenstrasse, un'arteria a meridione della città, in direzione di Domat/Ems. Contemporaneamente, un automobilista circolava sulla circonvallazione sud in direzione dello svincolo autostradale di Coira sud.
Lo scontro si è verificato quando i conducenti hanno imboccato l'incrocio Schützengarten. I danni ai due veicoli sono ingenti.