Grigioni Scontro tra un bus e un'auto a Coira, due feriti e danni ingenti ai veicoli

SDA

7.9.2025 - 10:39

Immagine d'illustrazione
sda

Uno scontro avvenuto sabato a Coira, poco prima delle 18.00, tra un bus articolato e una vettura ha causato il ferimento di due persone: una passeggera del mezzo pubblico e una passeggera nel veicolo privato.

Keystone-SDA

07.09.2025, 10:39

Sono state trasportate entrambe in ambulanza all'ospedale cantonale, ha riferito la polizia comunale in una nota diramata nella tarda serata di ieri.

Il bus stava percorrendo la Kasernenstrasse, un'arteria a meridione della città, in direzione di Domat/Ems. Contemporaneamente, un automobilista circolava sulla circonvallazione sud in direzione dello svincolo autostradale di Coira sud.

Lo scontro si è verificato quando i conducenti hanno imboccato l'incrocio Schützengarten. I danni ai due veicoli sono ingenti.

